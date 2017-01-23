ВСУ сохранят наработанный алгоритм подготовки и привлечения резервистов - В.Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Вооруженные Силы Украины сохранят наработанный алгоритм подготовки и привлечения резервистов. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ на странице в Facebook.
Он заявил, что наработанная система подготовки и усиления боевых подразделений Вооруженных Сил Украины за счет резервистов оперативного резерва первой очереди доказала свою эффективность, поэтому алгоритм такой работы с резервом должен быть сохранен.
"Мы должны сохранить наработанную методику работы с резервистами. Все резервисты, которых вызывают для усиления боевых подразделений, должны проходить курс подготовки в учебных центрах для восстановления навыков и оценки уровня их подготовки. После этого они будут направляться в свои части. Мы имеем опыт направления в боевые бригады по 1 000 резервистов в каждую, большинство из них попали именно в те подразделения, где ранее проходили службу. Такая практика доказала свою эффективность", - отметил он.
Кроме того, он отметил, что все боевые бригады Вооруженных Сил, инженерные, радиотехнические и другие части, должны получить практический опыт развертывания резерва, принятия, обеспечения и обучения резервистов, а также слаженности усиленных ими экипажей и подразделений.
Как сообщал УНН, в Генштабе поддержали намерения ОБСЕ по круглосуточному наблюдению в зоне АТО.