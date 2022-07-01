ЗСУ завдали до 10 авіаударів по окупантах, підтримуючи захисників Лисичанська
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Авіація Збройних сил України минулої доби здійснила до 10 авіаударів по російським окупантам на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
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"30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські загарбники є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто не оточене.