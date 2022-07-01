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ЗСУ завдали до 10 авіаударів по окупантах, підтримуючи захисників Лисичанська

ЗСУ завдали до 10 авіаударів по окупантах, підтримуючи захисників Лисичанська

Київ • УНН

 • 133459 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Авіація Збройних сил України минулої доби здійснила до 10 авіаударів по російським окупантам на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

Цитата

"30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські загарбники є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто не оточене.

Українські Національні Новини

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