ЗСУ завдали до 10 авіаударів по окупантах, підтримуючи захисників Лисичанська

Цитата

"30 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська. Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів на кількох важливих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що уражено логістичні центри ворога, пункти забезпечення пальним, бойову броньовану техніку та живу силу.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські загарбники є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Місто не оточене.