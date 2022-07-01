ВСУ нанесли до 10 авиаударов по оккупантам, поддерживая защитников Лисичанска
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки совершила до 10 авиаударов по российским оккупантам на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
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"30 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска. Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов на нескольких важных направлениях", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что поражены логистические центры врага, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские захватчики есть в окрестностях Лисичанска, но об уличных боях речь еще не идет. Город не окружен.