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ЗСУ відбили наступ росіян у напрямках Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські військові відбили наступ росіян у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема. Також спроба просунутися у напрямку Івано-Дарʼївки завершилась для рашистів провалом. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

ЗСУ відбили наступ росіян у напрямках Соледара, Веселої Долини, Бахмута та Кодеми

Цитата

«На Краматорському напрямку тривають ворожі обстріли із наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Противник задіяв авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк Бахмут та Кодема.

«Біля двох останніх також зафіксовано удари російської авіації. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що на Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченко.

«(Ворог – ред.) задіяв авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки», - інформує Генштаб.

На Слов’янському напрямку зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

«Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня

Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області.

На Харківському напрямку, із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

На Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли із наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював із наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

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