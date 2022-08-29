ВСУ отразили наступление россиян в направлениях Соледара, Веселой Долины, Бахмута и Кодемы

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«На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из существующих артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск, Торецк Бахмут и Кодема.

«У двух последних также зафиксированы удары российской авиации. Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Новопавловском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Владимировки, Времовки, Новоселки и Шевченко.

«(Враг –ред.) задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки. Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки», - информирует Генштаб.

На Славянском направлении зафиксировано артиллерийское огненное влияние неподалеку Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.

«Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства беларуси.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстреливал территории у Янжуловки Черниговской области и Старикового и Вольной Слободы Сумской области.

На Харьковском направлении, из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Русские Тишки и Залиман.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Червоное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменное. Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник обстреливал из существующих артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкино, Великое Артаково, Тополино и Княжевка. Ударам авиации подверглись районам Андреевки и Калиновки.