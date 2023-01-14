ЗСУ відбили атаки рашистів в районі 14 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 325 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них 2 — по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.
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“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині”, — повідомили в Генштабі.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Продовжує наступати на Бахмутському напрямку.
На Авдіївському напрямку також веде безуспішні наступальні дії. На Куп’янському та Лиманському — не полишає спроб покращити тактичне положення.
Нагадаємо
Російські війська завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами опинилися три громади.