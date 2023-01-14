ВСУ отбили атаки рашистов в районе 14 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Военнослужащие Украины отбили атаки российской оккупационной армии в районе 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
Начались 325 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 — по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.
Цитата
“За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Роздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области”, — сообщили в Генштабе.
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.
На Авдеевском направлении также ведёт безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском — не оставляет попыток улучшить тактическое положение.
Напомним
Российские войска нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников. Под обстрелами оказались три громады.