ВСУ отбили атаки рашистов в районе 14 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 325 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 — по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

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“За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Роздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Великая Новоселка в Донецкой области”, — сообщили в Генштабе.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении также ведёт безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском — не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

Напомним

Российские войска нанесли 55 ударов по приграничью Сумской области. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников. Под обстрелами оказались три громады.