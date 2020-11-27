ЗСУ в цілому виконали своє завдання, яке ставилося на 2020 рік - Хомчак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Збройні сили України в цілому виконали своє завдання, яке ставилося на 2020 рік. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає УНН із посиланням на пресцентр Генерального штабу ЗС України.
“Сьогодні підбиваємо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року за всіма напрямками. У першу чергу це результати ведення воєнних дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії”, — сказав Хомчак.
“Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності поточного року є завершення трансформації системи управління Збройних Сил за принципами і стандартами НАТО, набуття органами військового управління і штабами спроможності забезпечити стійке управління військами (силами) та їх ефективне застосування в умовах переваги противника в повітрі, на морі і суші. Водночас належну увагу приділяємо підтриманню постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин та підрозділів Збройних Сил до виконання завдань за призначенням, а також нарощуванню оперативних, бойових і спеціальних спроможностей Збройних Сил”, — додав головнокомандувач ЗСУ.
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Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, серед пріоритетних напрямків діяльності Українського війська поточного року також були: створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення, забезпечення комплектування Збройних Сил мотивованим та професійно підготовленим складом тощо.
“Головний підсумок — Збройні Сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, у цілому виконали”, — зазначив Хомчак.