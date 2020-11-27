ЗСУ в цілому виконали своє завдання, яке ставилося на 2020 рік - Хомчак

“Сьогодні підбиваємо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року за всіма напрямками. У першу чергу це результати ведення воєнних дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії”, — сказав Хомчак.

“Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності поточного року є завершення трансформації системи управління Збройних Сил за принципами і стандартами НАТО, набуття органами військового управління і штабами спроможності забезпечити стійке управління військами (силами) та їх ефективне застосування в умовах переваги противника в повітрі, на морі і суші. Водночас належну увагу приділяємо підтриманню постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин та підрозділів Збройних Сил до виконання завдань за призначенням, а також нарощуванню оперативних, бойових і спеціальних спроможностей Збройних Сил”, — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Як повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, серед пріоритетних напрямків діяльності Українського війська поточного року також були: створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення, забезпечення комплектування Збройних Сил мотивованим та професійно підготовленим складом тощо.

“Головний підсумок — Збройні Сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, у цілому виконали”, — зазначив Хомчак.