ВСУ в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Вооруженные силы Украины в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба ВС Украины.
“Сегодня подводим итоги деятельности Вооруженных сил Украина 2020 года по всем направлениям. В первую очередь это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии”, — сказал Хомчак.
“Одним из приоритетных направлений нашей деятельности текущего года является завершение трансформации системы управления Вооруженных Сил по принципам и стандартам НАТО, приобретение органами военного управления и штабами способности обеспечить устойчивое управление войсками (силами) и их эффективное применение в условиях превосходства противника в воздухе, на море и суши. в то же время должное внимание уделяем поддержанию постоянной боевой готовности органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил к выполнению задач по назначению, а также наращиванию оперативных, боевых и специальных возможностей Вооруженных Сил”, — добавил главнокомандующий ВСУ.
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Как сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, среди приоритетных направлений деятельности Украинского войска текущего года также были: создание единой системы логистики и совершенствования системы медицинского и инфраструктурного обеспечения, обеспечения комплектования Вооруженных Сил мотивированным и профессионально подготовленным составом и тому подобное.
“Главный итог — Вооруженные Силы Украины свою задачу, которая ставилась на 2020 год, в целом выполнили”, — отметил Хомчак.