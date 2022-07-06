ЗСУ успішно відбили штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Воїни ЗСУ успішно відбили ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
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Ворог наступав на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське, наші воїни зупинили рашистів та змусили їх відійти.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування військ, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.
На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного військового округу. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдав авіаудару поблизу Рубіжного.
На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Веде артилерійські обстріли наших військ в районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується чотири носії високоточної зброї.
У російських підрозділах, що діють на території України, фіксується тотальне п’янство. Окрім того, значно деморалізує особовий склад російських окупаційних військ примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
Підрозділи Сил оборони України продовжують стійко тримати оборону на всіх напрямках та завдавати суттєвих втрат військам противника.