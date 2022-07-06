ВСУ успешно отразили штурмовые действия в направлении Казачья Лопань - Сосновка - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Воины ВСУ успешно отразили вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Враг наступал на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское, наши воины остановили рашистов и заставили их отойти.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания войск, враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудару неподалеку от Марьинки.
На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море удерживается четыре носителя высокоточного оружия.
В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают устойчиво держать оборону по всем направлениям и наносить существенные потери войскам противника.