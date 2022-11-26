ЗСУ уразили 9 районів зосередження особового складу та військової техніки росіян

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів». – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом 25 листопада авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях окупантів та 3 удари по позиціях ЗРК.