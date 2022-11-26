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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 50067 перегляди

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ЗСУ уразили 9 районів зосередження особового складу та військової техніки росіян

ЗСУ уразили 9 районів зосередження особового складу та військової техніки росіян

Київ • УНН

 • 773191 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів». – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом 25 листопада авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях окупантів та 3 удари по позиціях ЗРК.

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