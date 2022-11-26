ВСУ поразили 9 районов сосредоточения личного состава и военной техники россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов». – говорится в сообщении.
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В течение 25 ноября авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям оккупантов и 3 удара по позициям ЗРК.