ВСУ поразили 9 районов сосредоточения личного состава и военной техники россиян

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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов». – говорится в сообщении.

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В течение 25 ноября авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям оккупантов и 3 удара по позициям ЗРК.