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Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях окупантів та 3 удари по позиціях ЗРК

Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по позиціях окупантів та 3 удари по позиціях ЗРК

Київ • УНН

 • 1726107 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом доби авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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«Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Окрім того, противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України.

«Так, зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області республіки білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Генштаб сьогодні, 25 листопада повідомляв, що кількість ліквідованих окупантів перевищила 86 тисяч.

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