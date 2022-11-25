Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по позициям оккупантов и 3 удара по позициям ЗРК

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«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям враждебных зенитно-ракетных комплексов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

Кроме того, противник продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в ​​район ведения боевых действий на территории Украины.

«Так, в частности, в населенном пункте Деревная Брестской области республики беларусь, 22 ноября, в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Генштаб сегодня, 25 ноября сообщал, что количество ликвидированных оккупантов превысило 86 тысяч.