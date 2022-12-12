ЗСУ уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українські захисники уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, пише УНН.
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Так, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.
Окрім цього, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Доповнення
За добу Збройні сили України знищили 620 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 94 760.