ЗСУ уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів

Деталі

Так, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Доповнення

За добу Збройні сили України знищили 620 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 94 760.