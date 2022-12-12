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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24429 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 57325 перегляди

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ЗСУ уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів

ЗСУ уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів

Київ • УНН

 • 637438 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українські захисники уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів. Про це повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Так, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу окупантів.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Доповнення

За добу Збройні сили України знищили 620 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 94 760.

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