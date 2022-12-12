ВСУ поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украинские защитники поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
Так, украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления и 4 района сосредоточения личного состава оккупантов.
Кроме этого, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Дополнение
За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 94 760.