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ЗСУ розпочали збори з резервістами першої черги

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У навчальних центрах Збройних сил України розпочались збори з військовослужбовцями оперативного резерву першої черги. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

"Для підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії, Головним управлінням підготовки Збройних сил України здійснюється низка організаційних заходів. Зокрема, передбачається проведення бригадних тактичних навчань, тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, також у навчальних центрах — проведено додаткові заходи щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військовозобов’язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки.

У військовому відомстві зауважили, що збори, які розпочались сьогодні, 3 грудня, з військовослужбовцями оперативного резерву першої черги бойових частин, триватимуть до 20 діб.

Разом з тим, у рамках військового стажування передбачено залучення курсантів ВВНЗ для виконання обов’язків на посадах командирів та інструкторів навчальних взводів.

Також уточнено формат використання мобілізаційного резерву для доукомплектування бойових бригад, відновлення навченості тих, чиї посади визначають боєздатність, а також для військових частин територіальної оборони.

"Наголошуємо, що всі перелічені заходи планується завершити так, щоб надати можливість усім військовозобов’язаним повернутись до своїх домівок на передодні католицького Різдва та зустріти його у родинному колі", - зазначили у МОУ.

Нагадаємо, Міноборони проводить роботу із поповнення усіх видів запасів для забезпечення виконання бойових завдань Збройних сил України.

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