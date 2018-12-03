ВСУ начали сборы с резервистами первой очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, Главным управлением подготовки Вооруженных сил Украины осуществляется ряд организационных мероприятий. В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, а также в учебных центрах - проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки.
В военном ведомстве отметили, что сборы, которые начались сегодня, 3 декабря, с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей, продлятся до 20 суток.
Вместе с тем, в рамках военной стажировки предусмотрено привлечение курсантов военных вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов.
Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановления обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для военных частей территориальной обороны.
"Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в кругу семьи", - отметили в МОУ.
Напомним, Минобороны проводит работу по пополнению всех видов запасов для обеспечения выполнения боевых задач Вооруженных сил Украины.