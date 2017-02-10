ЗСУ покращили позиції на ключових підступах до Донецька - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Внаслідок атак бойовиків в районі авдіївської промзони ЗСУ змогли їх відбити та навіть покращити позиції на ключових підступах до Донецька. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту до Івано-Франківська, передає УНН.
"З 29 січня ворог здійснив десятки спроб штурму позицій українських військових. Вони атакували нас, бо хотіли вибити українські війська з авдіївської промзони, яка контролює важливе перехрестя і зупинила рух ворожої техніки. Російські війська застосували всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки та інші типи зброї, які забороні Мінськими угодами. Але щоразу окупанти змушені були відступати. Більше того, внаслідок атак ворога наші військові контратакували і покращили наші позиції на ділянці, яка стала ключовою на підступах до окупованого Донецька", - сказав Президент.
Він також нагадав, що з Авдіївки з 29 січня було евакуйовано майже 300 осіб, 169 з них – діти.