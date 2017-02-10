ВСУ улучшили позиции на ключевых подступах к Донецку - П.Порошенко

"С 29 января враг совершил десятки попыток штурма позиций украинских военных. Они атаковали нас, потому что хотели выбить украинские войска с Авдеевской промзоны, которая контролирует важный перекресток и остановила движение вражеской техники. Российские войска применили все виды артиллерии, РСЗО, минометы, танки и другие типы оружия, которые запрещены минскими соглашениями. Но каждый раз оккупанты вынуждены были отступать. Более того, в результате атак врага наши военные контратаковали и улучшили наши позиции на участке, который стал ключевым на подступах к оккупированному Донецку ", - сказал Президент.

Он также напомнил, что из Авдеевки с 29 января были эвакуированы почти 300 человек, 169 из них - дети.