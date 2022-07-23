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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ крок за кроком просуваються: Зеленський про ситуацію в Херсонській області

ЗСУ крок за кроком просуваються: Зеленський про ситуацію в Херсонській області

Київ • УНН

 • 212403 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

"Цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбасі, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! І передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство"... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області", - розповів президент України.

Нагадаємо 

Після ударів ЗСУ окупанти в Херсонській області почали завозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".

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