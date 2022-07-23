ЗСУ крок за кроком просуваються: Зеленський про ситуацію в Херсонській області

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"Цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбасі, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде! І передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство"... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області", - розповів президент України.

Нагадаємо

Після ударів ЗСУ окупанти в Херсонській області почали завозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".