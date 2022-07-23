Після ударів ЗСУ рашисти маскують боєприпаси на Херсонщині під "гуманітарку" - ГУР

Цитата

"Противник доставляє боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, зс рф маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу", - зазначили у ГУР.

І розповіли, що зокрема, "до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз". "Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами рф та символікою політичної партії "єдина росія". Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти", - вказали у воєнній розвідці.

Деталі

Одночасно окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів. "У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками. У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування)", - зазначили у ГУР.

"Загалом, у зв’язку із нанесенням масованих вогневих ударів з боку ЗС України, військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів зс рф заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту. Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ", - повідомили у воєнній розвідці.

Доповнення

Російських окупантів на Херсонщині відрізають від постачання - після ураження Антонівського мосту тепер поцілили у Дар'ївський міст через річку Інгулець.