После ударов ВСУ рашисты маскируют боеприпасы в Херсонской области под "гуманитарку" - ГУР

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"Противник доставляет боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, вс рф маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь", - отметили в ГУР.

И рассказали, что в частности, "в Херсонскую область заехали более 20 "гражданских" грузовиков КамАз". "Все они окрашены в белый цвет с нанесенными на двери кабины флагами рф и символикой политической партии "единая россия". Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО. Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – заведениях культуры и образования", - указали в военной разведке.

Детали

Одновременно оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений. "В связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами. В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру срочно направляется группа военных для проверки жителей на предмет сотрудничества с украинским спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос)", - отметили в ГУР.

"В общем, в связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВС Украины, военнослужащим 1, 2 армейских корпусов вс рф запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов. В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта. Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск", - сообщили в военной разведке.

Дополнение

Российских оккупантов в Херсонской области отрезают от снабжения – после поражения Антоновского моста теперь попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.