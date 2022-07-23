ВСУ шаг за шагом продвигаются: Зеленский о ситуации в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
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"Этот день в чем-то похож на все предыдущие – снова ракетные удары, тяжелые бои на многих участках фронта – Донбассе, Харьковщина, снова обстрелы. Но в остальном в этот день видно, насколько мы продвинулись к нашей победе. Она будет! И Прежде всего можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом "шапкозакидательство"... Но чем это помогло им? Вооруженные Силы Украины шаг за шагом продвигаются в области", - рассказал президент Украины.
Напомним
После ударов ВСУ оккупанты в Херсонской области начали завозить боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".