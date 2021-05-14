ЗС Азербайджану сформували на повернутій території Карабаху 20 військових частин

Деталі

“Міністр оборони генерал-полковник Закір Гасанов побував у військових частинах, які перебувають на звільнених територіях. В ході огляду нових військових частин міністру було повідомлено, що до сьогоднішнього дня на різних напрямках були введені в експлуатацію дев’ять військових частин модульного типу і 11 військових частин контейнерного типу”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Баку і Єреван оскаржують приналежність Нагірного Карабаху з лютого 1988 року, коли регіон оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

27 вересня 2020 року ситуація в регіоні загострилася, почалися активні бойові дії. 9 листопада було підписано тристоронню заяву президента Росії, президента Азербайджану і прем’єр-міністра Вірменії про припинення вогню. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.