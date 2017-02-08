Зростання ВВП у четвертому кварталі 2016 року очікується від 4,5% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Державна служба статистики України очікує зростання економіки щонайменше на рівні 4,5% в останньому кварталі минулого року. Про це під час засідання уряду повідомив голова Держстатистики Ігор Вернер, передає кореспондент УНН.
"На підставі даних різних галузей, можно говорити про прискорення зростання ВВП у четвертому кварталі. Орієнтовне зростання ВВП, порівнняно з четвертим кварталом 2015 року, може становити від 4,5% до 4,8%", - сказав він.
Він додав, що результати зростання економіки в 4-му кварталі будуть оприлюднені згодом.
"У третьому кварталі 2016 року ВВП збільшився на 2%. Найбільш суттєвим було зростання доданої вартості у будівництві, торгівлі, сільському господарстві і транспорті", - сказав І.Вернер.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, зростання ВВП у 2017 році очікується на рівні 2,8%.