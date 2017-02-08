Рост ВВП в четвертом квартале 2016 года ожидается от 4,5% - Госстатистики

"На основании данных различных отраслей, можно говорить об ускорении роста ВВП в четвертом квартале. Ориентировочный роста ВВП, в сравнении с четвертым кварталом 2015 года, может составлять от 4,5% до 4,8%", - сказал он.

Он добавил, что результаты роста экономики в 4-м квартале будут обнародованы позже.

"В третьем квартале 2016 года ВВП увеличился на 2%. Наиболее существенным был рост добавленной стоимости в строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте", - сказал И.Вернер.