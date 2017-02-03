Зростання ВВП у 2017 році очікується на рівні 2,8% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Національний банк України спрогнозував рівень зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 2,8%. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень, передає УНН.
"Зростання ВВП лише незначно прискориться – до 2,8% і 3% у 2017 і 2018 роках відповідно", - переконані у НБУ.
Як ідеться у звіті, у 2017 році експорт відновить зростання на тлі покращення умов зовнішньої торгівлі, високих обсягів урожаю минулого року та за припущення відсутності логістичних ускладнень як всередині країни, так і через територію Росії.
До того ж, за інформацією регулятора, у свою чергу, збільшення експортної виручки дозволить експортоорієнтованим підприємствам продовжувати нарощувати інвестиції відносно високими темпами.
"Збільшення споживчого попиту внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати також стимулюватиме економічну активність. Водночас в умовах усе ще низьких темпів потенційного зростання економіки та стриманості процесів імпортозаміщення підвищення внутрішнього попиту значною мірою задовольнятиметься імпортованою продукцією", - йдеться у звіті.
Крім того, додали у НБУ, внаслідок додаткового інфляційного тиску від підняття мінімальної заробітної плати очікується достатньо стримане пом’якшення монетарної політики, реальні процентні ставки залишатимуться відносно високими для підтримки привабливості заощаджень у національній валюті.
Нагадаємо, НБУ спрогнозувало інфляцію на 2017 році на рівні 9,1%.