Рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 2,8% - НБУ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 10158 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 24374 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 102843 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 36698 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 95763 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154750 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149695 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153322 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159335 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167867 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 49556 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 47140 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 50258 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 45082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 48373 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 10081 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 50368 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 102736 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 230986 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 284086 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 7132 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41810 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 41078 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54674 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76007 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 2,8% - НБУ

Киев • УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует уровень роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 2,8%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.

Рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 2,8% - НБУ

"Рост ВВП лишь незначительно ускорится - до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно", - убеждены в НБУ.

Как говорится в отчете, в 2017 году экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий внешней торговли, высоких объемов урожая прошлого года и предположительно из-за отсутствия логистических осложнений как внутри страны, так и через территорию России.

К тому же, по информации регулятора, в свою очередь, увеличение экспортной выручки позволит экспортоориентированным предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами.

"Увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы также будет стимулировать экономическую активность. В то же время в условиях все еще низких темпов потенциального роста экономики и сдержанности процессов импортозамещения повышение внутреннего спроса в значительной мере будет удовлетворяться импортированной продукцией", - говорится в отчете.

Кроме того, добавили в НБУ, в результате дополнительного инфляционного давления от поднятия минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчения монетарной политики, реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержки привлекательности сбережений в национальной валюте.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18