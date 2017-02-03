Рост ВВП в 2017 году ожидается на уровне 2,8% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует уровень роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 2,8%. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, передает УНН.
"Рост ВВП лишь незначительно ускорится - до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно", - убеждены в НБУ.
Как говорится в отчете, в 2017 году экспорт возобновит рост на фоне улучшения условий внешней торговли, высоких объемов урожая прошлого года и предположительно из-за отсутствия логистических осложнений как внутри страны, так и через территорию России.
К тому же, по информации регулятора, в свою очередь, увеличение экспортной выручки позволит экспортоориентированным предприятиям продолжать наращивать инвестиции относительно высокими темпами.
"Увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы также будет стимулировать экономическую активность. В то же время в условиях все еще низких темпов потенциального роста экономики и сдержанности процессов импортозамещения повышение внутреннего спроса в значительной мере будет удовлетворяться импортированной продукцией", - говорится в отчете.
Кроме того, добавили в НБУ, в результате дополнительного инфляционного давления от поднятия минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчения монетарной политики, реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержки привлекательности сбережений в национальной валюте.