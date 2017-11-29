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Зростання цін на паливо призводить до збитків трейдерів - Землянський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вартість бензину в Україні залежить від вартості нафтопродуктів на європейських ринках і курсу долара. Про це у своєму блозі написав енергетичний експерт Валентин Землянський, передає УНН.

"Зростання цін на бензин пов'язане, перш за все, з девальвацією гривні і зростанням закупівельних цін на опті, і, відповідно на європейських ринках. А з урахуванням того, що наші трейдери закладають ціни з лагом на місяць-півтора, то навіть якщо на європейських ринках відбудеться котирування в сторону зниження цін на бензин, ще місяць у нас буде "така радість", - написав він.

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Існує прямий взаємозв'язок між ослабленням національної валюти і збільшенням вартості бензину, зазначив Землянський.

"Ціна може досягти будь-якої межі, оскільки всі живуть в умовах ринку. У нас є формула, по якій трейдери і рахують вартість. Ця формула прив'язана до інфляції, і, відповідно, в неї додається і стабільність національної валюти, тому що у нас податки уряд номінувало в євро. Тому, якщо валюта починає послаблюватися, то, відповідно, збільшується вартість бензину", - написав експерт.

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Землянський нагадав, що держава самоусунулася від регулювання ринку і ціни на паливо диктують трейдери.

"Зрозуміло, що вони не в захваті, тому що в кінцевому підсумку зростання цін призводить до їх збитків. Скажімо, з 2014 року ринок нафтопродуктів скоротився вдвічі. Але незважаючи на це, ціни на паливо продовжують перманентно рости, втім, і не тільки на паливо. Питання тепер до уряду - чи готове воно якось включитися в цей процес або так і буде тривати уповільнене зростання цін ", - зазначив він.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі склало близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

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