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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Рост цен на топливо приводит к убыткам трейдеров - Землянский

Рост цен на топливо приводит к убыткам трейдеров - Землянский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Стоимость бензина в Украине зависит от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара. Об этом в своем блоге написал энергетический эксперт Валентин Землянский, передает УНН.

"Рост цен на бензин связан, прежде всего, с девальвацией гривны и ростом закупочных цен на опте,и, соответвественно, на европейских рынках. А с учетом того, что наши трейдеры закладывают цены с лагом на месяц-полтора, то даже если на европейских рынках произойдет котировка в сторону снижения цен на бензин, еще месяц у нас будет "такая радость", - написал он.

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Существует прямая взаимосвязь между ослаблением национальной валюты и увеличением стоимости бензина, отметил Землянский.

"Цена может достигнуть любого предела, поскольку все живут в условиях рынка. У нас есть формула, по которой трейдеры и считают стоимость. Эта формула привязана к инфляции, и, соответственно, в нее добавляется и стабильность национальной валюты, потому что у нас налоги правительство номинировало в евро. Поэтому если валюта начинает расслабляться, то, соответственно, увеличивается стоимость бензина", - написал эксперт.

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Землянский напомнил, что государство самоустранилось от регулирования рынка, и цены на топливо диктуют трейдеры.

"Понятно, что они не восторге, потому что в конечном итоге рост цен приводит к их убыткам. Скажем, с 2014 года рынок нефтепродуктов сократился вдвое. Но несмотря на это, цены на топливо продолжают перманентно расти, впрочем, и не только на топливо. Вопрос теперь к правительству – готово ли оно как-то включиться в этот процесс или так и будет продолжаться вялотекущий рост цен", - отметил он.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДП в рознице составило около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.

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