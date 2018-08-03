Зростання мінімалки цього року становитиме понад 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. За підсумками 2018 року рівень зростання номінальної мінімальної зарплати складе 16,3%, передає УНН з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікований на сайті Мінекономрозвитку.
Відповідно до документу, очікується, що темпи мінімального приросту цього року складуть 16,3%.
При цьому, за першим сценарієм розвитку, який розглядається як основний, протягом наступних років цей показник змінюватиметься так: у 2019 році — 11-14%, у 2020 році — 5-8%, у 2021 році — 4-6%.
Довідка УНН.
Прогноз розроблено за трьома сценаріями та ґрунтується на аналізі розвитку економіки впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників.
Параметри першого сценарію пропонується використати під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2019 рік та Прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки, а також інших програмних і прогнозних документів.
Нагадаємо, у липні порівняно із червнем зарплати сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів зросли удвічі, а подекуди утричі.