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Рост минималки в этом году составит более 16%

Рост минималки в этом году составит более 16%

Киев  •  УНН

 • 20008 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. По итогам 2018 уровень роста номинальной минимальной зарплаты составит 16,3%, передает УНН со ссылкой на Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованный на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, ожидается, что темпы минимального прироста в этом году составят 16,3%.

При этом, по первому сценарию развития, который рассматривается как основной, в течение следующих годов этот показатель будет меняться так: в 2019 году — 11-14%, в 2020 году — 5-8%, в 2021 году — 4-6%.

Справка УНН.

Прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики в течение последних трех лет, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов.

Параметры первого сценария предлагается использовать при подготовке проектов Государственного бюджета Украины на 2019 год и Прогноза Государственного бюджета Украины на 2020 и 2021 годы, а также других программных и прогнозных документов.

Напомним, в июле по сравнению с июнем зарплаты семейных врачей, терапевтов и педиатров выросли вдвое, а в отдельніх случаях втрое.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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