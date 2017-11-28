Зростання експорту українських товарів на ринки ЄС за рік досяг понад 10%

"Україна стрімко розвивається і в цьому році ми будемо мати більше 2% економічного зростання і в наступному році ми передбачаємо зростання вище 3%. Безумовно, ми сьогодні сконцентровані на досить різкому збільшенні економічного зростання в нашій країні", - сказав він.

В.Гройсман зазначив, що для цього уряд України продовжує структурні реформи і зміни.

"Як ви знаєте, держава перебуває 4-ий рік у досить глобальних процесах реформ і змін і, безумовно, в короткотривалій і довготривалій перспективі ми забезпечимо сталий розвиток і зростання. З 1 вересня вступила в силу Асоціація з ЄС. Більше року діє угода про ЗВТ з ЄС і вже за цей рік ми маємо зростання експорту українських товарів на ринки ЄС понад 10%, а частка експорту в Європу вже становить 40%", - зазначив він.

В.Гройсман додав, що такі цілі вимагають абсолютно чіткого фокусу на інвестиціях в інфраструктуру.

"Уже кілька років ми сконцентровані на тому, щоб поліпшити інфраструктуру нашої держави", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, Україна планує наростити товарообіг з Грузією вдвічі.