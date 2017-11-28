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Зростання експорту українських товарів на ринки ЄС за рік досяг понад 10%

Зростання експорту українських товарів на ринки ЄС за рік досяг понад 10%

Київ • УНН

 • 15757 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Понад рік діє угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС і за цей рік зростання експорту українських товарів на ринки ЄС досяг понад 10%. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на форумі Tbilisi Belt and Road Forum в рамках візиту до Грузії, передає УНН.

"Україна стрімко розвивається і в цьому році ми будемо мати більше 2% економічного зростання і в наступному році ми передбачаємо зростання вище 3%. Безумовно, ми сьогодні сконцентровані на досить різкому збільшенні економічного зростання в нашій країні", - сказав він.

В.Гройсман зазначив, що для цього уряд України продовжує структурні реформи і зміни.

"Як ви знаєте, держава перебуває 4-ий рік у досить глобальних процесах реформ і змін і, безумовно, в короткотривалій і довготривалій перспективі ми забезпечимо сталий розвиток і зростання. З 1 вересня вступила в силу Асоціація з ЄС. Більше року діє угода про ЗВТ з ЄС і вже за цей рік ми маємо зростання експорту українських товарів на ринки ЄС понад 10%, а частка експорту в Європу вже становить 40%", - зазначив він.

В.Гройсман додав, що такі цілі вимагають абсолютно чіткого фокусу на інвестиціях в інфраструктуру.

"Уже кілька років ми сконцентровані на тому, щоб поліпшити інфраструктуру нашої держави", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, Україна планує наростити товарообіг з Грузією вдвічі.

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