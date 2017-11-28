Рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС за год достиг свыше 10%

"Украина стремительно развивается и в этом году мы будем иметь более 2% экономического роста и в следующем году мы предусматриваем рост выше 3%. Безусловно, мы сегодня сконцентрированы на достаточно резком увеличении экономического роста в нашей стране", - сказал он.

В.Гройсман отметил, что для этого правительство Украины продолжает структурные реформы и изменения.

"Как вы знаете, государство находится 4-ый год в достаточно глобальных процессах реформ и изменений и, безусловно, в краткострочной и долгострочной перспективе мы обеспечим устойчивое развитие и рост. С 1 сентября вступила в силу Ассоциация с ЕС. Более года действует соглашение о ЗСТ с ЕС и уже за этот год мы имеем рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС свыше 10%, а доля экспорта в Европу уже составляет 40%", - отметил он.

В.Гройсман добавил, что такие цели требуют абсолютно четкого фокуса на инвестициях в инфраструктуру.

"Уже несколько лет мы сконцентрированы на том, чтобы улучшить инфраструктуру нашего государства", - добавил глава правительства.

Напомним, Украина планирует нарастить товарооборот с Грузией вдвое.