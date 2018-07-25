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Зробив зауваження: на Кіровоградщині чоловік вдарив поліцейського

Зробив зауваження: на Кіровоградщині чоловік вдарив поліцейського

Київ • УНН

 • 9926 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 липня. УНН. В одному з сіл Кіровоградської області житель Одеської області вдарив поліцейського. Про це повідомила прес-служба ГУНП в області, передає УНН.

"Подія сталася 22 липня о 20:30 в одному з сіл Гайворонського району. Під час масових заходів, у яких брали участь кілька сотень людей, невідомий чоловік почав грубо порушувати публічний порядок. Дільничний офіцер поліції підійшов до громадянина і зробив зауваження. На звернення чоловік відреагував агресивно та вдарив поліцейського головою в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Колеги правоохоронця доправили порушника до Гайворонського відділу поліції. На місці встановили його особу. Ним виявився житель Одеської області, раніше судимий за наркозлочини та крадіжки, який на теперішній час обвинувачується в скоєнні розбійного нападу, а справа розглядається у суді.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом травмування поліцейського розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нині стосовно підозрюваного суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття водієм маршрутного таксі "Київ-Вишневе" співробітника поліції, який зробив тому зауваження за порушення правил дорожнього руху. 

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