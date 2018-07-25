Сделал замечание: в Кировоградской области мужчина ударил полицейского
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 июля. УНН. В одном из сел Кировоградской области житель Одесской области ударил полицейского. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в области, передает УНН.
"Происшествие случилось 22 июля в 20:30 в одном из сел Гайворонского района. Во время массовых мероприятий, в которых принимали участие несколько сотен человек, неизвестный мужчина начал грубо нарушать общественный порядок. Участковый офицер полиции подошел к гражданину и сделал замечание. На обращение мужчина отреагировал агрессивно и ударил полицейского головой в лицо", - говорится в сообщении.
Коллеги милиционера доставили нарушителя в Гайворонский отдел полиции. На месте установили его личность. Им оказался житель Одесской области, ранее судимый за наркопреступления и кражи, который в настоящее время обвиняется в совершении разбойного нападения, а дело рассматривается в суде.
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту травмирования полицейского начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Сейчас в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, правоохранители начали уголовное производство из-за избиения водителем маршрутного такси "Киев-Вишневое" сотрудника полиции, который сделал тому замечание за нарушение правил дорожного движения.