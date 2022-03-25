Зрізала прапор України в Енергодарі: російській співачці Чичеріній оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російській співачці Юлії Чичеріній, яка зрізала прапор України в тимчасово окупованому Енергодарі, повідомили про підозру. Про це інформує УНН із посиланням на Національну поліцію України.
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"Прихильниця "руського миру" здійснила наругу над державним прапором України та закликала до повалення конституційного ладу. За українським законодавством підозрюваній може загрожувати довічне позбавлення волі", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Чичеріній заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Співачку буде оголошено у міжнародний розшук. Наразі вживають заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони є. Слідчі дії тривають.
Додамо
Ще у 2014 році, від початку вторгнення російських військ на територію Донбасу, а також окупації Криму, Чичеріна неодноразово висловлювалася на підтримку дій агресора.
Коли російські військові безжалісно розстрілюють та бомблять українців, російська співачка продовжує підтримувати їхні дії.
21 березня 2022 року Чичеріна прибула до Енергодара і разом з окупантами зрізала з даху будівлі мерії міста український прапор.
Кіберполіцейські опрацювали Інтернет-джерела та зібрали доказову базу щодо поширення путінської пропаганди, виправдання військової агресії проти українського народу, а також варварського ставлення до державної символіки України.