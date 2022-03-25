Срезала флаг Украины в Энергодаре: российской певице Чичериной объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российской певице Юлии Чичериной, которая срезала флаг Украины во временно оккупированном Энергодаре, сообщили о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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"Сторонница "русского мира" совершила надругательство над государственным флагом Украины и призвала к свержению конституционного строя. Согласно украинскому законодательству, подозреваемой может грозить пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.
Детали
Чичериной заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.
Певица будет объявлена в международный розыск. Сейчас принимают меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся.
Добавим
Еще в 2014 году, от начала вторжения российских войск на территорию Донбасса, а также оккупации Крыма, Чичерина неоднократно высказывалась в поддержку действий агрессора.
Когда российские военные безжалостно расстреливают и бомбят украинцев, русская певица продолжает поддерживать их действия.
21 марта 2022 года Чичерина прибыла в Энергодар и вместе с оккупантами срезала с крыши здания мэрии города украинский флаг.
Киберполицейские обработали интернет-источники и собрали доказательную базу относительно распространения путинской пропаганды, оправдания военной агрессии против украинского народа, а также варварского отношения к государственной символике Украины.