Зрив презентації Платформи єдності: суд відпустив під особисте зобов'язання ще одного підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання Юрія Каплю, який є одним з підозрюваних у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві, передає кореспондент УНН.
Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Каплі.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт "азовця" Олександра Демидова, який є одним з підозрюваних у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві.
Ще одному підозрюваному - Сергію Тамаріну - обрали особисте зобов'язання.
Як раніше повідомляв УНН, до управління столичної поліції доставили 15 осіб, які брали участь у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо.
Представники Національного корпусу зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності.
Як повідомлялося, радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вважає, що Нацкорпус зірвав презентацію Платформи примирення і єдності через те, що війна — це великі гроші і її невигідно закінчувати.