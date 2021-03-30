Зранку у заторах "зупинилися" усі мости Києва

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Богатирська, Автозаводська, проспектом Степана Бандери.

Затори помітні на проспекті Перемоги,вулицях Юрія Ілленка, Січових Стрільців, Глибочицька, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, вулицях Вадима Гетьмана, Польова, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затор утворився на вулиці Центральній, Броварському проспекті.

Про погоду

За прогнозами синоптиків, на Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-5° тепла, вдень 9-12°.