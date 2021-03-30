Утром в пробках "остановились" все мосты Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 30 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Богатырская, Автозаводская, проспектом Степана Бандеры.
Пробки заметны на проспекте Победы, улицах Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Полевая, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробка образовалась на улице Центральной, Броварском проспекте.
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