Зранку у столиці утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Станом на 8:35 на дорогах Києва ускладнений рух транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Нижній Вал, Набережне шосе, Петрівська алея, вулиця Басейна, вулиця Шота Руставелі, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Шовковична, вулиця В’ячеслава Чорновола, вулиця Павлівська, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Валерія Лобановського, вулиця Народного Ополчення, проспект Перемоги, вулиця Богатирська.
Ускладнений рух на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Соборності, вулиці Євгена Сверстюка, вулиці Гната Хоткевича, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому проспекті.
У напрямку правого берега рух ускладнено на Південному мосту, Дарницькому та на мосту Патона. По мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні оголосили попередження про заморозки.