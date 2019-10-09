Утром в столице образовались пробки

Так, в пробках стоит улица Набережно-Крещатицкая, улица Нижний Вал, Набережное шоссе, Петровская аллея, улица Бассейная, улица Шота Руставели, бульвар Тараса Шевченко, улица Шелковичная, улица Вячеслава Черновола, улица Павловская, улица Юрия Ильенко, проспект Валерия Лобановского, улица Народного Ополчения, проспект Победы, улица Богатырская.

Затруднено движение на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Соборности, улице Евгения Сверстюка, улице Гната Хоткевича, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте.

В направлении правого берега движение затруднено на Южном мосту, Дарницком и на мосту Патона. По мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине объявили предупреждение о заморозках.