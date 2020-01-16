Зранку центральну частину столиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Станом на 8:40 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть преспект Перемоги, проспекти Голосіївський та Степана Бандери, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Інститутська та вулиця Олени Теліги, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Нижній Вал, бульвар Лесі Українки, Набережне шосе, вулиця Миколи Грінченка, вулиця Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Бульварно-Кудрявська, вулиця Січових Стрільців, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Валерія Лобановського, вулиця Велика Васильківська.
На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича, Петра Григоренка та Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вулиці Єлизавети Чавдар та вулиці Михайла Драгоманова, вулиці Оноре де Бальзака, Дарницькому шосе.
Рух на мостах: на Північному, Південному, Метро, Патона та Дарницькому мостах рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, для святкування Водохреща у межах Києва облаштовано 16 локацій.