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Утром центральную часть столицы сковали пробки

Киев • УНН

 • 20137 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на 8:40 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утром центральную часть столицы сковали пробки

Так, в пробках стоит преспект Победы, проспекты Голосеевский и Степана Бандеры, улица Михаила Грушевского, улица Институтская и улица Елены Телиги, улица Набережно-Крещатицкая, улица Нижний Вал, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, улица Николая Гринченко, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Бульварно-Кудрявская, улица Сечевых Стрельцов, улица Юрия Ильенко, проспект Валерия Лобановского, улица Большая Васильковская.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Бажана, Соборности, Романа Шухевича, Петра Григоренко и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, улице Елизаветы Чавдар и улицы Михаила Драгоманова, улице Оноре де Бальзака, Дарницком шоссе.

Движение на мостах: на Северном, Южном, Метро, Патона и Дарницком мостах движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, для празднования Крещения в пределах Киева обустроено 16 локаций.

Украинские Национальные Новости

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