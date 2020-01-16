Утром центральную часть столицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на 8:40 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит преспект Победы, проспекты Голосеевский и Степана Бандеры, улица Михаила Грушевского, улица Институтская и улица Елены Телиги, улица Набережно-Крещатицкая, улица Нижний Вал, бульвар Леси Украинки, Набережное шоссе, улица Николая Гринченко, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко, улица Бульварно-Кудрявская, улица Сечевых Стрельцов, улица Юрия Ильенко, проспект Валерия Лобановского, улица Большая Васильковская.
На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Бажана, Соборности, Романа Шухевича, Петра Григоренко и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, улице Елизаветы Чавдар и улицы Михаила Драгоманова, улице Оноре де Бальзака, Дарницком шоссе.
Движение на мостах: на Северном, Южном, Метро, Патона и Дарницком мостах движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, для празднования Крещения в пределах Киева обустроено 16 локаций.