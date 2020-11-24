Зранку на всіх мостах Києва утворилися затори

Так, на правому березі Києва затори утворились на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській вулицях, також на вулицях Семена Скляренка, Олени Теліги та Новокостянтинівській.

Частково рух ускладнено вулицями Юрія Ілленка, Січових Стрільців, проспектом Перемоги, вулицями Любомира Гузара, Борщагівською, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Миколи Грінченка, Голосіївським проспектом.

На лівому березі ускладнено рух у бік правого берега проспектом Миколи Бажана, проспектом Соборності та Броварським проспектом, проспектом Романа Шухевича. Також помітне ускладнення руху проспектом Визволителів, вулицею Миропільська та Привокзальна.

Рух на всіх мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, напередодні ввечері на вулиці Дмитрівській у столиці автівка заблокувала рух трамваїв.