Утром на всех мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, а также на улицах Семена Скляренко, Елены Телиги и Новоконстантиновской.
Частично движение затруднено улицами Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, проспектом Победы, улицами Любомира Гузара, Борщаговской, проспектом Валерия Лобановского, улицей Николая Гринченко, Голосеевским проспектом.
На левом берегу затруднено движение в сторону правого берега проспектом Николая Бажана, по проспекту Соборности и Броварским проспектом, проспектом Романа Шухевича. Также заметны осложнения движения по проспекту Освободителей, улицей Миропольская и Привокзальная.
Движение на всех мостах - Северным, Южным, Дарницким, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Как сообщал УНН, накануне вечером на улице Дмитриевской в столице автомобиль заблокировал движение трамваев.