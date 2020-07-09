Зранку мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців, Новій та Набережно-Хрещатицькій.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспекті Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.
Рух на мостах - Дарницькому, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мосту затори утворилися в обох напрямках.
Нагадаємо, 9 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,95 грн/дол.